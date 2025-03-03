Киев, 3 марта, 2025, 20:24 — ИА Регнум. Министерство молодежи и спорта Украины лишило тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина званий мастеров спорта и заслуженных мастеров спорта. Об этом 3 марта сообщается на сайте ведомства.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Сергей Карякин

Помимо Тимощука и Карякина в этот список попали мэр Тбилиси Каха Каладзе, который с 1998 по 2000 год играл за киевское «Динамо», чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, уехавшая в Россию, и не вернувшийся на Украину после турнира в Италии каратист Евгений Пилипюк.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре CAS удовлетворил апелляцию Тимощука на решение УАФ о лишении его тренерской лицензии и всех завоёванных на Украине титулов.

11 марта 2022 года УАФ заявила, что лишила Тимощука тренерской лицензии категории PRO, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве украинского футболиста. Ранее в составе донецкого «Шахтера» он трижды становился чемпионом Украины, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также бывший футболист является заслуженным мастером спорта Украины.

Поводом для лишения трофеев и лицензии были названы переход Тимощука и его дальнейшая работа в «Зените», в котором он выступал в качестве футболиста с 2007 года, а в 2017 году вошёл в тренерский штаб. В Киеве Тимощука подвергли резкой критике за отказ осудить специальную военную операцию и покинуть Россию.