Москва, 3 марта, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Продолжать поставки оружия Украине после завершения конфликта — это все равно что взять педофила на работу в детский сад. Об этом 3 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующее обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мария Захарова

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала она в Telegram-канале.

Глава британского правительства ранее 3 марта сообщил о планах Лондона в случае мирного урегулирования украинского кризиса продолжать оказывать военную помощь Киеву. При этом он отметил важность участия США в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призывы увеличить финансирование Украины от лидеров ряда стран Европы в ходе неформального саммита, прошедшего 2 марта в Лондоне. Он отметил, что такие планы свидетельствуют о намерении длить конфликт дальше.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал саммит в Лондоне позорным зрелищем. Запад хочет, чтобы конфликт продолжался до последнего украинца, добавил он.