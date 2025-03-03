Москва, 3 марта, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Антона Шорохова назначили на должность главного советника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба программы.

Программа «Время героев» Антон Шорохов

Вспоминая обучение, Шорохов отметил, что раскрыл свой управленческий потенциал в сфере проектирования и развития социально-значимых проектов.

«Благодаря программе я встретил и узнал много прекрасных людей — у нас одни ценности, желание сделать нашу страну и жизнь граждан комфортнее. Попав в число участников программы, я смог осуществить многие, как казалось, несбыточные желания: учиться у лучших управленцев нашей страны, знакомиться с передовыми моделями управления регионом непосредственно на практике, попробовать силы на новом для меня профессиональном направлении под руководством опытного наставника», — рассказал новый советник управления президента.

Он поблагодарил наставника, начальника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева за пройденную стажировку и глубину погружения в изучаемые вопросы.

Участник программы пояснил, что на новой должности будет проводить мониторинг, анализ и прогнозирование развития социальных процессов, которые позволят повысить эффективность проектирования и развития значимых проектов.

Шорохов родился в Тихвине Ленинградской области в 1990 году. Отучился в Военно-космической академии и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Награжден орденом Мужества в 2023 году, медалью Суворова в 2022 году.

В мае прошлого года стал одним из 83 участников президентской программы «Время героев».

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля участника президентской программы «Время героев» Александра Шептухина назначили советником главы Росавиации. В 2010 году Шептухин закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, а в рамках участия в программе «Время героев» обучался под началом вице-премьера РФ Виталия Савельева.

В первом потоке программы «Время героев» обучение проходили также полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ее участники — ветераны и участники СВО проходят специальное обучение для государственной службы. Президент России Владимир Путин в декабре сообщил, что у первых участников «Времени героев» все складывается благополучно. Он подчеркнул, что все 83 человека из первого потока — достойные люди.