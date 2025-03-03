Вашингтон, 3 марта, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще далеко, худшим заявлением, с которым Соединенные Штаты Америки не будут мириться.

Pavlo Bahmut /Global Look Press Владимир Зеленский

«Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Трамп прикрепил ссылку на статью, где приводятся слова Зеленского о том, что до мирной сделки с Россией «еще очень, очень далеко», и о том, что он ожидает продолжение американской помощи Украине, несмотря на обострение отношений с администрацией Трампа.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 февраля перепалка между Зеленским и Трампом произошла в ходе встречи в Белом доме. Стороны попытались обсудить урегулирование украинского конфликта, и американский лидер назвал перемирие с РФ «неминуемым». Однако глава киевского режима заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

Зеленский также раскритиковал Трампа и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, был агрессивен и позволил себе нецензурную брань. Из-за этого президент США выгнал украинца из Овального кабинета и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых до тех пор, пока Зеленский не изменит свою позицию.

2 марта газета The Washington Post заявила, что из-за конфликта в Белом доме у Зеленского останется только два варианта: либо извиниться за перепалку перед Трампом, либо уйти в отставку. На следующий день телеканал Fox News со ссылкой на американское руководство отметил, что подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых не будет возможным, пока Зеленский не извинится «на камеру» за скандал, учиненный в Вашингтоне.