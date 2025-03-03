Лондон, 3 марта, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Страны Европы не смогут предоставить Украине гарантии безопасности, если их не поддержат США. Об этом 3 марта заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Rod Lamkey/Global Look Press

«Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для них необходима поддержка США», — отметил он, выступая перед парламентом.

Стармер добавил, что Европе в сложившихся условиях нужно активнее развивать военный потенциал, координацию по этому вопросу, а также наращивать расходы на оборону.

Как передавало ИА Регнум, в Белом доме 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер потребовал согласия на перемирия, а украинский политик выступил против завершения боевых действий, если не будет гарантий безопасности. Между сторонами началась перепалка, в результате переговоры завершили досрочно.

3 марта советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам, если Зеленский публично извинится за скандал в Белом доме и заявит о готовности участвовать в мирных переговорах.