Братислава, 3 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи военной техники Украине властями страны в 2022–2023 годах. Об этом 3 марта заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По его словам, в конце 2024 года была сформирована следственная группа, которая занимается выводами, сделанными Высшим контрольным управлением в контексте переданного Украине имущества.

«Что касается сегодняшней комиссии, то мы её созвали для того, чтобы получить информацию от правоохранительных органов, на какой стадии расследование, которое должно было начаться в конце 2024-го», — отметил Гашпар на пресс-конференции.

Он добавил, что заседание комиссии прошло 3 марта в засекреченном формате. Гашпар пояснил, что участников проинформировали о юридической квалификации дел, находящихся в разработке следственной группы.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля председатель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Словакия вправе потребовать от Украины вернуть долг — 3,5 млрд евро за оказанную помощь.

По оценкам словацких СМИ, после начала российской спецоперации на Украине киевский режим получил от Словакии помощь в размере 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП республики. Большая часть этих средств — 2,77 млрд евро — пошла на поддержку украинских беженцев. Еще 690 млн евро были потрачены на военную помощь.