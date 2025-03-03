Москва, 3 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Новое здание для Большого московского цирка поможет вывести международные мероприятия на новый уровень, а также позволит активно развивать индустрию в России. Такое мнение высказал гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

«Я благодарен мэру и городу за то, что он услышал и мнения людей, которые работают в Большом московском цирке и хотят увидеть его суперсовременным, способным принимать современные и высокотехнологичные представления», — сказал Запашный информационному агентству ТАСС.

По его словам, главный цирк страны должен быть конкурентоспособным с точки зрения возможностей создания востребованных шоу и отвечать современным требованиям безопасности и комфорта зрителей, артистов и животных.

Запашный добавил, что цирковое искусство не стоит на месте. «Мы должны делать уникальные шоу, о которых будет говорить весь мир. И тут я очень благодарен властям города и лично Сергею Семеновичу (Собянину, мэру Москвы) за то, что идут на встречу нам, а также делают уникальные вещи для горожан и гостей столицы», — подчеркнул Запашный.

Он добавил, что ранее он направил письмо мэру Москвы с позицией циркового сообщества относительно строительства цирка на новом месте, и приятно видеть, что этот голос не остался без внимания.

«Напомню, что Москва принимает международные фестивали, лучших артистов со всего мира. Новый цирк позволит вывести такие мероприятия на новый уровень и еще активнее развивать индустрию циркового искусства в России», — заключил Запашный.

Здание Большого московского цирка было построено в 1971 году и является ярким примером художественного функционализма. Работу учреждения курирует департамент культуры города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе столицы. Проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка можно на платформе «Активный гражданин».