Хельсинки, 3 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский после конфликта в Белом доме должны последовать финской традиции и сходить в сауну. Такое мнение 3 марта высказал президент Финляндии Александер Стубб.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Иногда публичная дипломатия не работает, но в такой ситуации нужно поступить как финн. Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — рассказал глава финского государства в беседе с Bloomberg TV.

По мнению Стубба, глава Белого дома и Зеленский должны снова сесть за стол переговоров, чтобы обсудить украинский кризис, а также подписать сделку по редкоземельным металлам. Эта сделка, возможно, станет переломным моментом для начала мирных переговоров, считает президент.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 февраля перепалка между Зеленским и Трампом произошла в ходе встречи в Белом доме. Стороны попытались обсудить урегулирование украинского конфликта и американский лидер назвал перемирие с РФ «неминуемым». Однако глава киевского режима заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

Зеленский также раскритиковал Трампа и американского вице-президента Джей Ди Вэнса, был агрессивен и позволил себе нецензурную брань. Из-за этого президент США выгнал украинца из Овального кабинета и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых до тех пор, пока Зеленский не изменит свою позицию.

2 марта газета The Washington Post заявила, что из-за конфликта в Белом доме у Зеленского останется только два варианта: либо извиниться за перепалку перед Трампом, либо уйти в отставку. На следующий день телеканал Fox News со ссылкой на американское руководство отметил, что подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых не будет возможным, пока Зеленский не извинится «на камеру» за скандал, учиненный в Вашингтоне.