Киев, 3 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Совету Безопасности ООН следует отреагировать на незаконное удержание власти главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 3 марта заявил депутат Верховной радыАлександр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Сергей Корсун © ИА Регнум

«Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию», — написал он в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что пора юридически зафиксировать диктатуру на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля американский президент Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин отмечал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.