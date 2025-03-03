Вашингтон, 3 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Такое мнение 3 марта в эфире телеканала Fox News высказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку», — подчеркнул он.

Советник Трампа отметил, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины. По его мнению, Зеленский не готов к обсуждению мира, что не устраивает Соединенные Штаты.

«Американцы щедро поддерживали Украину, но <конфликт> не может продолжаться бесконечно без реального пути к миру», — добавил Уолтц.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между Зеленским и Трампом в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а глава киевского режима, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

Он также критиковал позицию американского лидера и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также нецензурно выразился в ходе диалога. Затем президент США попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

После этого Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». Он подчеркнул, что диалог должен быть равноправным и конструктивным.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, уточнил, что российский лидер в курсе ситуации. В Кремле стычку Трампа и Зеленского назвали беспрецедентным событием. Представитель Кремля уточнил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.