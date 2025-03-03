Санкт-Петербург, 3 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. В компании «Газпром» заявили, что в среднем страны Европы под конец календарной зимы стали тратить запасы газа на 22% интенсивнее, чем в аналогичные периоды прошлых 10 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

По данным Gas Infrastructure Europe, в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе остается 39,2 млрд куб. м газа, что составляет 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

«Средний темп отбора газа — на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. Отметим, что это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специально заготовленные к этой зиме запасы кончились еще в январе. Это заставило европейские страны отобрать 58 млрд куб. м газа — это в полтора раза больше, чем было закачано летом.

«Сезон отбора из ПХГ Европы после окончания календарной зимы (после 28 февраля) длился в предыдущие 10 лет от 19 до 51 дня. Из хранилищ за этот период поднимали от 1,8 до 11,2 млрд куб. м газа. В этом году этот показатель может быть превышен», — добавляется в релизе.

Подчеркивается, что к началу сезона закачки газа Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами, а учитывая сокращение источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите ЕС 6 марта в Брюсселе лидеры стран — членов Евросоюза должны призвать Украину к восстановлению транзита российского газа.

Прекращение транзита газа вредит всему Евросоюзу, добавил Фицо, отметив, что Словакия может заблокировать решения саммита, если киевский режим не будет прямо призван к восстановлению транзита.