Москва, 3 марта, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский повторяет своего героя из сериала «Слуга народа». Об этом 3 марта рассказала экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кадр из видео

Отмечается, что Кнайсль смотрела украинский сериал «много лет назад», и, по ее мнению, весь сценарий президентства Зеленского был во многом основан именно на «Слуге народа».

«В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре устраивает погром в парламенте. Не знаю, дойдет ли до этого в реальности, но сам сериал был довольно интересным», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Зеленский победил на президентских выборах на Украине в мае 2019 года после выхода сериала «Слуга народа», в котором он исполнил роль Василия Голобородько (это название взяла себе правящая на Украине партия). Зеленский сыграл учителя, которого избрали украинским президентом.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре профессор Хельсинкского университета, эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен, комментируя слова Зеленского, написал, что «бывших клоунов не бывает». Так он отреагировал на интервью главы киевского режима, где тот заявил, что Киев невозможно заставить сесть за стол переговоров.

Кроме того, в декабре на Украине стартовала продажа «президентских» куриных яиц с кадром из сериала «Слуга народа» с Зеленским в роли президента страны на упаковке. Отмечалось, что такую акцию запустили центры депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) для обозначения нехватки воли у Зеленского, чтобы провести демобилизацию и обозначить четкие сроки службы в украинской армии.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перепалку Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля, отметил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических навыков.