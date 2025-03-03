Белгород, 3 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Два человека ранены в селе Репяховка Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом 3 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и её супруг, получивший осколочное ранение лица», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Три украинских дрона были уничтожены над Липецкой областью, два — над Ростовской и столько же — над Белгородской.

2 марта ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилёта снарядов в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. В результате удара FPV-дрона в селе Двулучное Валуйского округа на территории частного домовладения повреждения получила крыша хозпостройки. В селе Муром Шебекинского округа при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника были разрушены частный дом и надворная постройка.