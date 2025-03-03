Москва, 3 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Реконструкция Большого московского цирка станет важным событием как для любителей данного вида искусства, так и для людей, которые ищут яркие впечатления. Такое мнение высказала клинический психолог Елена Панчина.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Как психолог, я могу сказать, что цирковое представление является мощным катализатором положительных эмоций, особенно для детей», — сказала она газете «Комсомольская правда».

По словам специалиста, цирк — это не просто шоу, а целая вселенная положительных эмоций. Яркие ощущения после представления дарят костюмы, акробатические номера, интересная и профессиональная работа с животными. Погружаясь в атмосферу цирка, человек испытывает целый спектр эмоций: от радости и восторга, до удивления и даже волнения.

Подобные ощущения, а также уникальный опыт, отмечает психолог, трудно получить в повседневной жизни. «Архитектурные изменения, модернизированный внутренний вид здания и новые технологии усилят эмоциональную разрядку и позволят зрителям лучше справляться с напряжением и стрессом, которые накапливаются в их жизни. В это непростое время такое эмоциональное обогащение особенно важно для каждого из нас», — считает Пачина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе столицы. Проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка можно на платформе «Активный гражданин».