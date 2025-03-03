Лондон, 3 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Европа продолжит вооружать киевский режим и после установления мира на Украине. Об этом 3 марта заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — заявил он в ходе выступления перед парламентом.

Он добавил, что прошедшая неделя показала, что США критически необходимы для обеспечения мира на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошёл неформальный чрезвычайный саммит по урегулированию кризиса на Украине. В нем участвовали представители ФРГ, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также на мероприятие прибыли лидер киевского режима Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и глава МИД Турции Хакан Фидан.

По итогам встречи фон дер Ляйен объявила о необходимости срочно вооружить европейские страны. При этом Стармер назвал несколько условий, которые он считает необходимыми для достижения устойчивого мира. Первым из них он назвал наличие «сильной» Украины, а также её европейскую поддержку с гарантиями безопасности со стороны США.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что Париж и Лондон выступают за месячный мораторий на ведение боевых действий на территории Украины в воздухе и на море, а также на удары по энергетической инфраструктуре. Заместитель министра обороны Британии Люк Поллард позднее опроверг наличие такого плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что на неформальном саммите стран Европы по Украине в числе прочих прозвучали заявления о необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования киевского режима. По его словам, последнее нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.