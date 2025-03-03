Вашингтон, 3 марта, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Руководство США исключает возможность прогресса в подписании сделки по добыче полезных ископаемых на Украине, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не извинится «на камеру» за скандал, который он устроил в Белом доме. Об этом 3 марта заявил телеканал Fox News.

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«Высокопоставленный представитель администрации [США] сообщил нам, что вопрос сделки не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не встанет перед камерами и не принесет четкие публичные извинения за свое поведение в Овальном кабинете», — отметили в эфире телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но его встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась скандалом. В ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку, подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 3 марта сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.

Уолтц также подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.