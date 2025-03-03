Будапешт, 3 марта, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Между администрациями Венгрии и США в течение недели пройдут новые контакты высокого уровня, на которых будут обсуждать мирное урегулирование на Украине. Об этом 3 марта заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Denes Erdos/AP/TASS

Он подчеркнул, что страны поддерживают двусторонние связи, а также подтвердил сообщения в СМИ о телефонном разговоре между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом, прошедшем накануне.

«На этой неделе также будут контакты на высоком уровне между администрацией США и правительством Венгрии. Конечно, сейчас самой главной темой переговоров, бесед и любых контактов является установление мира», — заявил Сийярто на пресс-конференции в Будапеште

Как передавало ИА Регнум, газета Politico ранее сообщила, что Венгрия 28 февраля в ходе встречи послов стран Евросоюза заблокировала проект документа, который предусматривал выделение новой военной помощи и предоставление гарантий безопасности Украине. Для его принятия требуется единогласная поддержка.

3 марта Орбан обвинил ряд лидеров стран ЕС в намерении стремиться к продолжению конфликта на Украине. Он назвал это решение ошибочным и опасным и подчеркнул, что Венгрия остается на стороне мира.