Мангейм, Германия, 3 марта, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Подозреваемый в наезде на толпу людей в городе Мангейм на юго-западе Германии, предположительно, является гражданином страны, он действовал в одиночку. Об этом 3 марта сообщило издание Focus, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Boris Roessler/Global Look Press

В материале уточняется, что сейчас подозреваемый, получивший при наезде травмы, находится в больнице. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали минимум 14 человек. При этом ранее газета Bild писала о 25 пострадавших. Два человека погибли.

Правоохранители рассказали изданию, что пока биографию водителя не разглашают. Известно лишь, что это мужчина 40 лет.

В университетской клинике Мангейма лечение получают трое пациентов, в том числе один ребенок. Врачи квалифицировали пострадавших как «имеющих высокую медицинскую срочность». Все они получили неотложную помощь, уточнили в медучреждении.

Наезд на пешеходов случился 3 марта. Пока неясно, был ли это несчастный случай или спланированное нападение. Полиция продолжает расследование.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошел во время профсоюзной уличной демонстрации в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать его. Пострадали 36 человек, из которых двое получили тяжелые травмы, а еще восемь человек травмы средней тяжести.

Газета Bild со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что водителем автомобиля, протаранившего толпу, является гражданин Афганистана. А по информации немецкой газеты Der Spiegel, 24-летний подозреваемый переехал в Германию из Афганистана в 2016 году, после чего регулярно публиковал посты с исламистским содержанием.

Подобный инцидент случался в Германии и в конце прошлого года. 20 декабря водитель черного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в городе Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт заявили, что речь идет о теракте.