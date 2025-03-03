Киев, 3 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Григорий Лепс

В СБУ напомнили, как после одного из концертов летом 2023 года артист публично пообещал выплачивать российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк украинской армии. Также утверждается, что Лепс закупал для войск РФ бронежилеты и передавал гуманитарную помощь.

Его заочно обвинили в «финансировании действий, направленных на захват власти и изменение границ территории или государственной границы Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии против Украины».

«Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства», — указано в Telegram-канале СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, общественным и культурным деятелям, а глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях в отношении физических и юридических лиц из РФ и граждан других государств, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

20 февраля украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества российского актёра и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Его обвинили в поддержке СВО, распространении «антиукраинских нарративов» и призывах к смене власти в стране.

25 февраля СБУ заочно обвинила российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в «подконтрольности Кремлю и ВС России». В сообщении отмечалось, что Дронов входит в круг эстрадных исполнителей, публично поддерживающих действия российского руководства и «прославляющих» лиц, участвующих в СВО. Сам певец на подобное ответил словами «Служу России!».