Москва, 3 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Столице нужен современный цирк, где будет много интерактивов. Такое мнение высказала телеведущая, журналист и общественный деятель Арина Шарапова.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

«Новый цирк Москве совершенно необходим. Большой красивый, сказочный, светлый, с невероятно красивой, понятной всем архитектурой», — сказала Шарапова агентству городских новостей «Москва».

По её словам, цирк также должен быть уютным. «Цирк — место постоянного паломничества зрителей, поэтому цирк должен стать и насыщенным интерактивом, современными технологиями зрелищных мероприятий», — подчеркнула она.

Арина Шарапова добавила, что сама любит цирк. «Верю, что понравится и новое здание», — отметила телеведущая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе столицы. Проголосовать за архитектурную концепцию нового цирка можно на платформе «Активный гражданин».