Москва, 3 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Россия в рамках ответных мер закрыла въезд главе МИД Японии Такэси Ивая. Об этом 3 марта сообщило Министерство иностранных дел РФ.

LISA MARIE DAVID / POOL /ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая

«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Помимо Ивая, в список вошли посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, президент IHI Corporation Хироси Идэ, президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами, президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя, президент Cyberdyne, Inc Ёсиюки Санкай.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва не оставит без ответа недружественный шаг Токио. Он отметил, что 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу.

24 января премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что российско-японские отношения переживают тяжелые времена, но заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января заявил, что политика Токио в отношении Москвы остается откровенно недружественной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января отмечал, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Он отметил, что уровень таких обращений всегда несолидный.

6 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что условий для возобновления диалога по мирному договору между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.