Москва, 3 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» изменил дивидендную политику, обозначив целевой уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли группы. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году такие выплаты составляли лишь 25% от чистой прибыли. Более того, совет сможет принять решение о дополнительной корректировке чистой прибыли согласно специфике отрасли и изменить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов, если это потребуется для финансирования развития и обеспечения финансовой устойчивости «Аэрофлота», уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля акции «Аэрофлота» начали расти на фоне информации об авиасообщении с США. Отмечается, что рост составил свыше 4% после того, как 28 февраля в ходе переговоров делегаций России и США в Стамбуле российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.