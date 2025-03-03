Москва, 3 марта, 2025, 18:21 — ИА Регнум. Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Китай стал ударом по позиции США в отношении конфликта на Украине. Об этом 3 марта заявил политический обозреватель Сергей Латышев.

Валерий Стурит/ТАСС

Журналист отметил, что Шойгу в ходе поездки в Пекин передал важные послания от президента РФ Владимира Путина, в том числе то, что российский лидер высоко ценит дружеские отношения между странами и чрезвычайно дорожит достигнутыми договоренностями.

По мнению Латышева, Китай еще больше будет поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Это приведет к тому, что президенту США Дональду Трампу придется отказаться от давления на России.

«Позиции России на переговорах с США укрепятся — и с Трампа окончательно слетит спесь», — процитировали Латышева на сайте «Царьград».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Пекине прошли переговоры Шойгу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны отметили, что российско-китайское сотрудничество основано на общих интересах, равноправии и глубоком доверии. Секретарь Совбеза также передал китайскому лидеру теплый привет и наилучшие пожелания от Путина.

24 февраля Путин и Си Цзиньпин обсудили отношения между странами в ходе телефонного разговора. Председатель КНР заявил, что Россия и Китай являются добрыми друзьями, поддерживающими друг друга. Кроме того, он поддержал начало диалога между РФ и США.