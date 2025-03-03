Кулебаки, Нижегородская область, 3 марта, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Водитель большегруза протаранил частный дом в селе Ломовка Нижегородской области. В результате происшествия никто не погиб, три человека, включая водителя, доставлены в больницу с различными травмами. Об этом 3 марта сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Отмечается, что водитель не справился с управлением, пытаясь войти в поворот, и съехал с дороги, после чего врезался в стену жилого дома и протаранил ее. В момент случившегося в здании находилось четыре человека.

Добавляется, что специалисты МЧС произвели смыв топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля уснувший за рулем водитель иномарки протаранил стену кафе в Башкирии, почти целиком загнав машину в здание.

Со слов участника ДТП, он уснул за рулем после ночной смены. В результате происшествия пострадал 18-летний сотрудник общепита, его задело осколками стекла.