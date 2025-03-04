Москва, 4 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей, сообщили в Корпорации МСП. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у МСП.

Павел Лисицын/РИА Новости

За мониторинг квоты отвечает Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, а также наращивания поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений.

«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — пояснил заместитель председателя правительства Александр Новак.

По его словам, на сегодняшний день сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП.

«В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», — отметил Новак.

Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП.

Он добавил, что предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками.

Почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП сформировала продукция производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 трлн рублей) выросла сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств.

Среди регионов самый высокий объем закупок у МСП отмечен в Москве (3,1 трлн рублей), Санкт-Петербурге (801,4 млрд рублей), Республике Татарстан (552,6 млрд рублей), Московской (431,3 млрд рублей) и Свердловской (346,9 млрд рублей) областях.

В пятерку регионов по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом вошли Москва (+1 трлн рублей), Татарстан (+360,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (+119,5 млрд рублей), Свердловская область (+91,2 млрд рублей) и Московская область (+69,1 млрд рублей).

Малый и средний бизнес может стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодняшний день уже заключено 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы «выращивания» поставщиков.