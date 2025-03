Вашингтон, 3 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Терпение и военная помощь, предоставляемая киевскому режиму, не безграничны. Об этом 3 марта заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Время не на стороне того, чтобы вечно продолжать этот конфликт. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, чтобы нам хватило на все виды непредвиденных обстоятельств по всему миру. Так что время говорить — сейчас», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Уолтц также добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит готовности киевского режима пойти на уступки, необходимые для прекращения боевых действий. Ранее он также заявлял, что Зеленский не готов даже к временному прекращению огня.

Кроме того, мирное урегулирование потребует «территориальных уступок» в обмен на гарантии безопасности, добавил он, не уточнив, о каких именно территориях идет речь. Политик также обозначил, что Трамп сохраняет открытость для переговоров по редкоземельным металлам, но только в том случае, если Зеленский изменит свою позицию.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между Зеленским и Трампом в ходе встречи в Вашингтоне. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, глава Белого дома высказался о «неминуемом» перемирии, а глава киевского режима, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

Он также позволил себе критиковать позицию американского лидера и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также нецензурно выразиться в ходе диалога. Затем президент США выгнал Зеленского из Овального кабинета и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

2 марта газета The Washington Post опубликовала статью, в которой отметила, что из-за конфликта в Белом доме у Зеленского останется только два варианта: либо извиниться за перепалку перед Трампом, либо уйти в отставку. В тот же день газета The New York Times заявила, что американский лидер готовится к встрече со своей командой по нацбезопасности для обсуждения мер в отношении Украины, в том числе возможной отмены военной помощи.