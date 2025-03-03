Брюссель, 3 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Евросоюз не настаивает на определенном дресс-коде на саммите с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 3 марта заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я позволю себе процитировать Зеленского, который сказал, что нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов», — подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, предъявляются ли какие-либо требования по дресс-коду на саммите в Брюсселе. Ее слова передает «РИА Новости».

28 февраля Зеленский приехал на встречу с одетым в деловой костюм президентом США Дональдом Трампом в черной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы недовольным тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды. Сам Трамп в начале встречи тоже иронично высказался о внешнем виде украинского политика, отметив, что тот приоделся для встречи.

Reuters 23 февраля написало, что следующий экстренный саммит, посвященный конфликту на Украине и европейской обороне, Евросоюз проведет 6 марта.

Последняя международная встреча по урегулированию украинского конфликта прошла в Лондоне 2 марта. На ней присутствовали представители более десятка стран, а также глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.