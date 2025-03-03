Вашингтон, 3 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, если глава киевского режима Владимир Зеленский изменит свою позицию. Об этом 3 марта заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», — произнес он в эфире телеканала Fox News.

По словам советника Трампа, Соединенные Штаты Америки не планируют бесконечно предоставлять Киеву помощь без конкретного плана завершения конфликта. Он напомнил, что американцы достаточно финансировали Украину, но нельзя продолжать военные действия без мирного плана.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп и Зеленский должны были подписать соглашение о редкоземельных металлах 28 февраля. Однако в ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку с американским лидером. Подписание было отменено, и украинский политик досрочно покинул Белый дом. Трамп обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов.

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль предположила, что сделка в любом случае будет подписана, так как США в ней заинтересованы. Однако, по ее словам, в итоге на Украине должен появиться какой-либо орган или представитель, который будет способен взять на себя полномочия по подписанию такого рода документов.

В Кремле стычку Трампа и Зеленского назвали беспрецедентным событием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.