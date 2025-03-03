Лондон, 3 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Европейские страны, включая Францию и Британию, в данный момент занимаются обсуждением различных вариантов окончания конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Очевидно, есть ряд вариантов на переговорном столе», — процитировало его слова агентство Reuters.

При этом представитель канцелярии Стармера не уточнил каких-либо подробностей таких планов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошел международный неформальный чрезвычайный саммит по урегулированию кризиса на Украине. В нем участвовали представители ФРГ, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также на мероприятие прибыли лидер киевского режима Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и глава МИД Турции Хакан Фидан.

По итогам этой встречи фон дер Ляйен объявила о необходимости срочно вооружить европейские страны. В свою очередь Стармер принизил роль России на возможных переговорах по конфликту на Украине.

Премьер-министр Британии также назвал несколько условий, которые он считает необходимыми для достижения устойчивого мира в украинском конфликте. Первым из них он назвал наличие «сильной» Украины, а также ее европейскую поддержку с гарантиями безопасности и поддержкой со стороны США.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что Париж и Лондон выступают за месячный мораторий на ведение боевых действий на территории Украины в воздухе и на море, а также на удары по энергетической инфраструктуре. Заместитель министра обороны Британии Люк Поллард позднее опроверг наличие такого плана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 марта отметил, что на неформальный саммит стран Европы по Украине в числе прочих прозвучали заявления о необходимости срочно обеспечить повышенный уровень финансирования киевского режима. По его словам, последнее нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.