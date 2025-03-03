Москва, 3 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Пилоты украинской армии Дмитрий Шиманский и Александр Морозов по приговору суда получили до 26 лет заключения за террористическую деятельность. Решение 3 марта вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов

Шиманского суд приговорил к 26 годам колонии. Из них первые пять лет украинец проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Морозову назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. В тюрьме он будет находиться четыре года.

Кроме того, каждому из них суд назначил штрафы по 100 тыс. рублей. Шиманскому в качестве дополнительного наказания назначено еще 1,5 млн рублей штрафа, Морозову — дополнительно 500 тыс. рублей.

Как установил суд, Шиманский и Морозов совершили около 10 преступлений террористической направленности. Шиманскому предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ, Морозову — по 10 статьям. Среди них — терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечении государственной границы России.

Как сообщало ИА Регнум, украинских пилотов задержали в 2023 году. Шиманский дал подробные показания о терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов, планируемых ГУР Украины.

Как сообщил Морозов, он получил приказ вылететь в Брянскую область и сбросить бомбу на склад горюче-смазочных материалов. Управляемый им самолет зацепился за ЛЭП и рухнул. Морозов попытался скрыться, но российские пограничники задержали его. Шиманского задержали в Тульской области.

Пилоты на допросах дали признательные показания о своем участии в террористической деятельности на территории России.