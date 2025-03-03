Вашингтон, 3 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли большинство американских танков Abrams, и почти все оставшиеся боевые машины были отведены с фронта в тыл, чтобы уберечь от уничтожения. Об этом 3 марта рассказала газета The New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.

ABACA/ТАСС

«Из 31 танка 19 полностью уничтожены, выведены из строя или захвачены. Ключевую роль в поражении многих машин сыграли беспилотники», — отметило издание.

По информации газеты, потери ВСУ от дронов превышают потери от всех остальных видов вооружений вместе взятых. Кроме того, ВСУ пришлось отвести в глубокий тыл и американские истребители F-16, так как в прифронтовой зоне их очень быстро сбивают.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля российские бойцы уничтожили Abrams в Курской области. Всего за сутки они подбили четыре танка ВСУ и 18 единиц другой бронетехники.

23 января украинские войска также потеряли танк в Курской области. Минобороны опубликовало видео, как дымится подбитый американского танк. Технику вывели из строя с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». За три дня до этого российские бойцы подбили в курском приграничье еще один Abrams.