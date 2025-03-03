Москва, 3 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную 200-летию изобретателя первого русского самолета контр-адмирала Александра Можайского.

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«4 марта 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля «Контр-адмирал А. Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0189)», — сообщили в ЦБ РФ.

Масса серебра составляет 15,55 г, проба сплава — 925. Диаметр монеты 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон по окружности есть выступающий кант.

На лицевой стороне размещен рельеф герба России и надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «БАНК РОССИИ». Указаны номинал монеты «2 РУБЛЯ» и год выпуска «2025 г.».

На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение портрета Можайского на фоне чертежей летательного аппарата и облаков, выполненных в технике лазерного матирования. Также на этой стороне расположена рельефная надпись «А. Ф. МОЖАЙСКИЙ» и указаны годы жизни и кончины изобретателя — 1825 и 1890. Вверху монеты находятся произнесенные Можайским слова: «Я желал быть полезным своему Отечеству…».

Монета изготовлена качеством «пруф» — с зеркальной поверхностью и четким рельефом. Она выпущена тиражом 3 тыс. штук. Как отметили в ЦБ РФ, монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Пионер авиации Александр Федорович Можайский построил первый в России и один из первых в мире натурных самолетов. В ходе испытаний в 1880-х годах самолет Можайского смог отделиться от земли. По оценке советских и российских специалистов, самолет обладал высоким для своего времени техническим уровнем.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года ЦБ РФ выпустил в обращение золотые монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 100 рублей. Ее тираж составил 100 тыс. штук. Монета весит 15,55 г, проба — 999.