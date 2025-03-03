Ижевск, 3 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Ижевский механический завод концерна «Калашников» поставил партию гладкоствольных самозарядных ружей МР-155 в зону проведения специальной военной операции. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба концерна.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Охотничьи ружья МР-155 калибра 12×76 мм производства АО «ИМЗ», которые в зоне СВО применяют для борьбы с вражескими дронами, а также боеприпасы к ним приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска, в том числе Ижмеха и завода «Калашников», — отмечается на сайте.

С просьбой выслать оружие обратились военные одной из инженерно-саперных частей. Груз отправили в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии. Ружья помогут защищать личный состав от беспилотников противника.

Как сообщало ИА Регнум 21 февраля, новейшие легкие ручные пулеметы РПЛ-20 уже поставили в зону проведения спецоперации. У оружия есть две версии: со стволом длиной 590 мм и 415 мм. Для него подходят ленты на 100 и 200 патронов. Вес без патронов и допаксессуаров составляет 5,5 кг.

В начале февраля концерн отгрузил первую в 2025 году партию модернизированных автоматов АК-12, выпущенных в рамках госконтрактов для ВС России. Модель стала основным индивидуальным автоматическим оружием в российской армии, поэтому концерн выпускает его в больших объёмах.