Вашингтон, 3 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. США понимают, что глава киевского режима Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к переговорам о мире, но время не на его стороне. Об этом 3 марта заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Так он прокомментировал провал Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чём проблема: время не на его стороне», — сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что Зеленский мог бы покинуть Белый дом, заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение, но он этого не сделал.

Уолтц также отметил, что стратегия продолжения конфликта «в духе Первой мировой войны» не приведёт ни к чему, кроме катастрофических последствий.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский провёл провальные переговоры с Трампом, по итогам которых украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом и не стали подписывать сделку по полезным ископаемым. Американский лидер после произошедшего обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов. По словам Трампа, Зеленский сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете», а официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса.

2 марта американская газета The Washington Post написала, что из-за конфликта с Вашингтоном у Зеленского остаётся только два варианта: ему либо придется извиниться за перепалку с американским лидером, либо уйти в отставку.

4 марта Трамп написал в соцсети Truth Social, что 4 марта расскажет «всё как есть». По его словам, этот вечер будет грандиозным.