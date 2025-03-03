Тольятти, Самарская область, 3 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Производство автомобиля Lada Iskra стартует 19 апреля. Об этом 3 марта объявил глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он напомнил, что 19 апреля 1970 года тольяттинский завод начал выпуск первых автомобилей ВАЗ 2101, прозванных в народе «копейками». Выпуск новой модели приурочили к 55-летию от этой даты.

«Мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — процитировали Соколова в пресс-службе компании.

Как передавало ИА Регнум, Iskra снабжена двигателем объёмом 1,6 л и мощностью 106 л. с. Габариты нового авто составляют 4333 × 1777 × 1517 мм, а размер колёсной базы — 2603 мм. В линейку будут входить седан, универсал и кросс-версия. Ожидается что эта модель вытеснит Lada Granta.

В январе «АвтоВАЗ» на «Гонке чемпионов» в Самарской области представил гоночную версию Lada Iskra. У этой модели облегчённый кузов, вварной каркас безопасности и специальные амортизаторы. Объем двигателя для этого автомобиля увеличили до 1,8 л, что позволило получить мощность в 173 л. с. и крутящий момент в 200 Нм.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 3 марта сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на заводе в Елабуге перешли к полной сборке автомобиля Aurus. Планируется дальнейшее развитие производства. Российский лидер отметил хорошее качество машины.