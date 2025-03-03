Запорожская область, 3 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 3 марта сообщили в оперативных службах региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна. К счастью, детей в этот момент в школе не было, поскольку они находятся на дистанционном обучении», — передает слова собеседника ТАСС.

Источник агентства также добавил, что украинские формирования все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру и прифронтовые города из-за провалов на фронте. Кроме того, по его словам, на данный момент невозможно выехать на место происшествия и оценить ущерб, так как над регионом фиксируется активность беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Три украинских дрона были уничтожены над Липецкой областью, два — над Ростовской и столько же — над Белгородской.

5 февраля ВСУ также наносили удары по школам в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в результате первой террористической атаки украинских БПЛА одно из учебных учреждений загорелось, а второй дрон ударил по школе, в которой в тот момент находилось 27 детей. Школьников эвакуировали, никто не пострадал, уточнил он.

Днем ранее еще один беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе региона. Пятеро детей пострадали, водитель находится в тяжелом состоянии. СК РФ возбудил уголовное дело, а Балицкий добавил, что этим преступлением киевский режим показал, что для него нет ничего святого.