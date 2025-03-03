Курск, 3 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых людей, детей и инвалидов. Об этом 3 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой

«Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что девяти возвращенным с Украины россиянам необходима экстренная госпитализация, и их немедленно разместят в больницах для оказания медицинской и психологической помощи.

Хинштейн добавил, что вскоре всех возвращенных с Украины доставят в Курск, где он их будет лично встречать и посетит в больнице тех, кому необходимо лечение, а также удостоверится в качестве оказываемой им медпомощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 марта уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области на родину с Украины. Она уточнила, что этого удалось добиться при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии.

По словам Москальковой, в числе этих людей, у многих из которых тяжелые травмы и болезни, большинство лиц пожилого возраста и четверо детей. Она уточнила, что для перевозки возвращенных с Украины задействовано 10 машин скорой помощи.