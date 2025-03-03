Вашингтон, 3 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Прекращение американской военной помощи Украине может парализовать страну за несколько недель. Такое мнение 3 марта высказала экс-глава аппарата шефа Пентагона Келли Магсамен.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это (прекращение военных поставок от США. — Прим. ред.) может парализовать Украину в течение нескольких недель», — привела ее слова газета Financial Times.

Уточняется, что еще один экс-чиновник администрации бывшего президента США Джо Байдена заявил, что, по его мнению, Украина могла бы продержаться без американской помощи в течение нескольких месяцев, «но не лет».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 марта британское издание UnHerd написало, что, если США прекратят военную помощь Украине, последняя будет обречена на поражение в вооруженном конфликте с Россией. По словам автора публикации, речь идет даже не об оружии, боеприпасах или финансовой помощи, а о спутниковой поддержке и разведданных.

Газета The New York Times 2 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с членами своей команды по национальной безопасности, рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины. В число таковых может войти возможность прекращения американской военной помощи Киеву, отмечалось в публикации.

В Белом доме 28 февраля состоялась встреча американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во время нее Трамп заявил о «неминуемом» перемирии в украинском конфликте, в то время как Зеленский высказался за его продолжение и добавил, что Киев не примет перемирия без «гарантий безопасности» от США.

Глава киевского режима также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. Газета The Washington Post 2 марта написала, что Зеленскому нужно или извиниться за скандал в Овальном кабинете, или уйти в отставку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта заявил, что после высказываний главы киевского режима в Белом доме стало ясно, что украинская сторона хочет продолжения конфликта на Украине. Он также констатировал, что Киев отказывается от разрешения этого украинского кризиса дипломатическим путем.