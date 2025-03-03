Москва, 3 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. В Россию с Украины возвращены 33 жителя Курской области. Об этом 3 марта сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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«33 жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию с Украины. Они на родной земле», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Она добавила, что больше всего среди возвращенных домой россиян пожилых людей, но есть и четверо детей.

По словам Москальковой, у многих эвакуированных граждан тяжелые травмы, болезни. Их оперативно госпитализировали в больницы Курска. Для этого приехали 10 машин скорой помощи. Остальные россияне уже завтра встретятся с родными, а сегодня они могут отдохнуть после дороги.

Она отметила, что в решении вопроса по возвращению россиян домой помощь оказывал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который постоянно находился на связи.

24 февраля Москалькова говорила о том, что достигнута договоренность о возвращении находящихся в Сумах жителей Курской области через территорию Белоруссии в Россию.

Как передавало ИА Регнум, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее отмечал, что Россия ведет работу по вопросу эвакуации жителей Курской области, вывезенных в Сумы после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже. Речь идет о десятках граждан, отметил он.

Жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, рассказывали, что военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово, сообщал ранее Мирошник. При этом люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, поэтому украинская сторона старалась быть аккуратней с пленниками, уточнил дипломат.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. 18 февраля в Курской области начал работать реестр пропавших жителей приграничья.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договорённости являются результатом очень сложных переговоров.