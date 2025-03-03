Москва, 3 марта, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Зарядка от китайского смартфона прожгла плечо 14-летнему школьнику в Москве, устройство загорелось, пока ребенок спал. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

Отмечается, что ребенок во сне случайно замотался в провод, после чего устройство загорелось и подожгло кровать, мальчик проснулся от сильной боли. Его мама оперативно среагировала и промыла водой участки кожи с сильными ожогами.

Затем ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча — всего 8% поверхности тела. Благодаря помощи медиков мальчик смог быстро восстановиться.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в Кондопоге 31-летняя женщина погибла, используя телефон во время принятия душа.

Погибшая, пренебрегая правилами техники безопасности, принимала душ, используя телефон, подключённый для зарядки к электросети. На прибор попала вода, женщину ударило током. От полученной травмы она скончалась на месте.