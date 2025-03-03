Париж, 3 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Мир на Украине будет возможен только после ухода главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 3 марта высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Дорога к миру пролегает через уход Зеленского. Это нужно срочно», — написал политик в соцсети X.

Он добавил, что призывов к уходу Зеленского на высоком уровне становится всё больше.

Как передавало ИА Регнум, в конце января президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года. Он также говорил, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

Позже, 25 февраля, депутаты Верховной рады только со второй попытки поддержали постановление, предполагающее выполнение Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины. 24 февраля в поддержку данного постановления проголосовали 218 депутатов при необходимых 226.

О замене власти на Украине всё чаще говорит президент США Дональд Трамп. 18 февраля он поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. По его словам, Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Американский лидер также назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов.