Киев, 3 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от работы командира воинской части и начальника центра подготовки подразделений после удара российским ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских военных.

Roman Chop/AP/TASS Александр Сырский

«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранён начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского.

Он также заявил, что поставил задачу проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и о запрете размещения личного состава и проведения собраний на открытой местности.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Вооружённые силы России нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

3 марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области был нанесен во время построения личного состава.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый 3 марта подтвердил удар по полигону и потери среди личного состава. При этом он не уточнил, где именно располагался уничтоженный военный объект, и не назвал точную цифру потерь.