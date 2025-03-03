Брюссель, 3 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) не изменила свою позицию по газопроводу «Северный поток — 2» и продолжает считать его не отвечающим интересам и нуждам Евросоюза. Об этом 3 марта заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: «Северный поток» — это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», — отметила она на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о переговорах по газопроводу.

Итконен уточнила, что в случае восстановления «Северного потока — 2» он должен будет работать согласно законодательству ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта немецкая газета Bild написала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о восстановлении работы газопровода «Северный поток — 2». Утверждалось, что США якобы намеревались выступить посредником в поставках газа из России по трубопроводу.

Ранее в этот же день газета The Financial Times сообщила, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен пообщаться с президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы газопровода. Вместе с тем, уточнялось, что переговоры по этому вопросу с американской стороной пока не проводятся.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 марта опроверг сообщения о якобы проводимых в Швейцарии переговорах о возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2». Представитель Кремля уточнил, что в данный момент появляется множество не соответствующей действительности информации, которую не стоит комментировать.

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в конце сентября 2022 года произошел теракт в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В результате этого получили повреждения обе его нитки. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что такая диверсия невозможна без поддержки на государственном уровне. Российский лидер уточнил, что этот теракт организовали спецслужбы США и назвал его опаснейшим прецедентом.