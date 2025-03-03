Москва, 3 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Сообщения о госпитализации советского и российского актера, народного артиста России Эммануила Виторгана не соответствуют действительности. Об этом 3 марта сообщила супруга артиста Ирина Млодик.

ИЗВЕСТИЯ

«С чего вы взяли? Он на сцене, репетирует», — привело ее слова «РИА Новости».

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось сообщение о том, что 85-летнему Виторгану была вызвана скорая помощь после жалобы актера на боль в сердце.

Артист окончил в 1961 году актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского, после чего служил в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина, Ленинградском театре драмы и комедии и в труппе Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Снимался в кино, наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Благочестивая Марта» (1980), «Ларец Марии Медичи» (1980), «Чародеи» (1982), «Профессия — следователь» (1982), и др.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года подписчики Виторгана упрекнули его в двойственности позиции по отношению к РФ и Израилю после начала военных конфликтов. По их информации, артистом было написано пять постов в поддержку Израиля и ни одного в поддержку России.