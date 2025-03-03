Москва, 3 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. В этом году верующие постятся с 3 марта по 19 апреля. Во время Великого поста разрешено подавать на стол морепродукты, которые являются бескровными организмами. На Благовещенье и в Вербное воскресенье позволяется рыба, а в Лазареву субботу — икра. Все разрешённые продукты доступны москвичам на прилавках мультиформатных рынков «Москва — на волне». Они открыты в столичных районах Митино и Косино-Ухтомский.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

Вместе с главным диетологом столицы, доктором медицинских наук Антониной Стародубовой ИА Регнум изучило ассортимент ярмарки и выяснило, чем полезны рыба и морепродукты, как их правильно готовить и что можно подавать к столу во время Великого поста.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

Богатый ассортимент

На третьем этаже торгового центра «Митино-Парк» на улице Дубравной собраны дары трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Здесь можно приобрести астраханскую сельдь, камчатского краба, магаданских креветок, мурманского осетра, красную и черную икру с Дальнего Востока и еще несколько сотен видов рыб и морепродуктов.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

Длинные торговые ряды предлагают свежую, охлаждённую, замороженную, вяленую, копчёную, солёную рыбу, морских ежей, каракатиц, кальмаров, морских гребешков, мидий, устриц — как сырых, так и приготовленных с авторскими соусами, специями и маринадами.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

«Блюда из рыбы и морепродуктов не только разнообразят меню, но и станут источником белка и витаминов. Так, в рыбе много витамина D, которого москвичам обычно не хватает, ведь зима нас не балует солнцем. Содержатся в ней и полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний», — объясняет Антонина Стародубова.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

Посмотреть рыбе в глаза

По словам диетолога, главный принцип здорового питания — это разнообразие, но рыбные блюда можно готовить несколько раз в неделю, ведь такой белок, в отличие от мяса, легко усваивается в организме и подходит при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. На ярмарке «Москва — на волне» представлено более 600 наименований. Копчёные угри, балыки из форели, кеты, осетра и лосося, жирная скумбрия, хорошо знакомая треска и блестящие селедки в дубовых бочонках вызывают аппетит одним своим видом. В больших аквариумах перебирают клешнями гигантские крабы, цепляются друг за друга усатые раки и плавают упитанные караси.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

«Согласно недавним исследованиям, доказано, что люди, постоянно употребляющие рыбу и морепродукты, реже страдают болезнями сердца и сосудов. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 полезны также для печени, головного мозга, предотвращают воспаления, развитие сахарного диабета и даже онкологии. Очень полезна красная рыба и мясо краба, в них много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, таких как селен, цинк, магний, калий и йод», — продолжает Антонина Стародубова.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

Прежде чем попасть на ярмарку «Москва — на волне», рыба и морепродукты прошли тщательную многоступенчатую проверку, поэтому в их качестве и свежести можно не сомневаться.

«Очень важно выбирать морепродукты в проверенном месте, обращать внимание на условия хранения и внешний вид. Обязательно посмотрите рыбе в глаза: они должны быть прозрачными, выпуклыми и яркими, а жабры — чистыми, блестящими, с красноватым оттенком. Если тушка рыбы деформирована, с пятнами, от неё исходит неприятный запах — покупать её точно не стоит», — предупреждает главный диетолог Москвы.

mos.ru На мультиформатном рынке «Москва — на волне»

На ярмарке можно приобрести любой деликатес, попросить поваров сварить, зажарить или запечь его на островке «Готовим на месте» и съесть тут же за столиком. Антонина Стародубова советует сочетать рыбу и морепродукты с овощами, фруктами, цельнозерновыми крупами и спагетти.

«Диетологи не рекомендуют обжаривать, потому что избыточное употребление жиров нежелательно, и есть рыбу в сыром виде — так повышаются риски заразиться паразитами, различными вирусами и бактериями. Все остальные способы — тушение, запекание в духовке или на гриле, приготовление на пару — это очень вкусно и полезно», — считает она.