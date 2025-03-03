Вашингтон, 3 марта, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Пять человек ранены в результате стрельбы на параде Марди Гра в городе Франклинтоне в американском штате Луизиана. Об этом 3 марта сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Kyle Mazza/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 2 марта, рядом с местом, где проходил парад в честь праздника Марди Гра, аналога восточнославянской Масленицы.

Отмечается, что на данный момент в больнице находятся трое пострадавших, один из которых в критическом состоянии. Ещё двое находятся в стабильном состоянии, но им потребуется находиться под контролем врачей.

Подозреваемый, 18-летний Джамериан Андерс, задержан, он обвиняется в покушении на убийство. Полиция считает, что стрельба связана с деятельностью преступных группировок, и не исключает дополнительных арестов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Новом Орлеане в штате Луизиана грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был ликвидирован полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

Позднее ФБР сообщило, что подозреваемый в совершении теракта Шамсуд-Дин Джаббар предварительно заложил недалеко от места происшествия два взрывных устройства, однако они не сработали во время атаки.