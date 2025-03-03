Москва, 3 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 марта подписал распоряжение, разрешающее АО «Управляющая компания «Союзметаллресурс» выкупить 100% долей компании Thornstreet в Сорском и Жирекенскм горно-обогатительных комбинатах (ГОК), расположенных соответственно в Хакасии и Забайкальском крае.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Кроме того, глава государства одобрил выкуп 60 669 обыкновенных акций АО «Забайкалстальинвест». Указанные сделки проводят в рамках ответных мер на недружественные действия ряда стран и международных организаций, говорится в распоряжении, размещенном на портале опубликования правовых актов.

Сорский ГОК разрабатывает месторождение медно-молибденовых руд на территории Усть-Абаканского района Хакасии. Жирекенский комбинат добывает полезные ископаемые на молибденовом месторождении в Чернышевском районе Забайкальского края.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Путин одобрил приобретение российской «дочки» банковской группы Goldman Sachs компанией «Балчуг Капитал». В декабре 2024 года президент разрешил ООО «Бюрократ», владеющему «Реалист банком», выкупить 100% долей французского банка Natixis в российской дочерней организации «Натиксис Банк».

В мае прошлого года глава государства одобрил выкуп «Ростелекомом» доли Nokia Solutions & Networks в совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии». Во всех случаях сделки проводили в качестве ответных мер на антироссийские шаги иностранных государств.

Путин в апреле 2023 года подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российского имущества, находящегося за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью иностранных компаний, связанных с государствами, блокирующими активы РФ. В декабре того же года Госдума приняла закон, который в том числе предусматривает особый порядок для сделок между гражданами России и юридическими лицами и компаниями из недружественных стран.