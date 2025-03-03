Мангейм, Германия, 3 марта, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В Мангейме при наезде автомобиля на толпу людей два человека погибли, еще 25 получили ранения. Об этом 3 марта рассказала газета Bild со ссылкой на источники.

Кадр из видео

Уточняется, что как минимум 15 человек получили тяжелые травмы. По информации издания, водитель въехал в толпу людей в пешеходной зоне прямо у Galeria Kaufhof на торговой улице Планкен возле водонапорной башни.

Автомобилиста задержали. Пока неясно, был ли это несчастный случай или нападение.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена. Инцидент произошел около 10:00 (12:00 мск) во время профсоюзной уличной демонстрации в городе. Некоторые из очевидцев заявили, что водитель совершил наезд умышленно. Полицейские разбили стекло автомобиля, чтобы задержать его. По данным на 14 февраля, число пострадавших составляет 36 человек, из которых двое получили тяжелые травмы, а еще восемь человек — травмы средней тяжести.

Газета Bild со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что водителем автомобиля, протаранившего толпу, является гражданин Афганистана. А по информации немецкой газеты Der Spiegel, 24-летний подозреваемый переехал в Германию из Афганистана в 2016 году, после чего регулярно публиковал посты с исламистским содержанием.

Подобный инцидент случался в Германии и в конце прошлого года. 20 декабря водитель черного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в городе Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт заявили, что речь идет о теракте.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку.