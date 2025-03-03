Хельсинки, 3 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Стычка главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом похожа на ссору супругов. Такое мнение 3 марта высказал президент Финляндии Александр Стубб.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Он выразил надежду, что стороны смогут разрешить ситуацию в позитивном ключе.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля между Трампом и Зеленским произошла перепалка в ходе их встречи в Белом доме. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия и утверждал, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

При этом Зеленский резко возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную лексику. После этого американская сторона попросила украинскую делегацию досрочно покинуть Овальный кабинет. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, уточнил, что российский лидер в курсе ситуации. В Кремле стычку Трампа и Зеленского назвали беспрецедентным событием. Пресс-секретарь президента уточнил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.

Сам Зеленский 3 марта заявил, что готов к встрече с Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Он подчеркнул, что ждет конструктивный диалог.