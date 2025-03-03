Москва, 3 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил летчика-космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина. Соответствующий указ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.

Алексей Майшев/РИА Новости Виктор Савиных

«За большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность наградить орденом Гагарина Савиных Виктора Петровича — дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР», — говорится в тексте указа.

27 мая 2023 года лидер российского государства учредил государственную награду орден Гагарина за заслуги в космонавтике. В частности, к таким заслугам относятся успешный пилотируемый полет корабля, участие в организации полета, а также заслуги в реализации политики государства в области космической деятельности.

Кроме того, такой награды удостоят россиян за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники и за успехи в подготовке ученых и инженерных кадров.